Maraşlı dizisi ilk tanıtımı ile heyecan yarattı

Maraşlı (Burak Deniz) ve Mahur (Alina Boz)'un sahafta tanıştıkları ilk günle başlayan tanıtımda, Maraşlı'nın kızıyla yaşadığı acı dolu günü sorgu odasında anlatması dikkat çekti. Maraşlı ve Mahur'un uyumlarının göz doldurduğu fragmanda ikilinin aksiyon dolu sahneleri de oldukça merak uyandırdı.

Başarılı oyuncu Burak Deniz'in eski asker 'Maraşlı' karakterine hayat verdiği dizide, güzel oyuncu Alina Boz, fotoğraf sanatçısı 'Mahur' karakterini canlandırıyor.

Yayınlanan tanıtımı ile merakı arttıran ve adından söz ettirmeye başlayan dizi, atv ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!

Senaryosunu Ethem Özışık'ın, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin görkemli kadrosunda; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.





Dizinin konusu; Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.