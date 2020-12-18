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Haberler Yaşam Evini ve eşyalarını kaybetti

Evini ve eşyalarını kaybetti

Evini ve eşyalarını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.12.2020

Balıkesir Altıeylül'e bağlı Hasan Basri Çantay mahallesinde bir evde meydana gelen doğalgaz patlaması paniğe sebep oldu. Hasan Basri Çantay mahallesi Algın Sokak'ta Almanya'da yaşayan Döndü Sarı'ya ait binanın ikinci katında doğalgaz patlaması oldu. Evde kiracı olan Sevim Kayalı'nın evde olmadığı sırada yaşanan patlamada 9 dairede hasar oluştu. Patlamada ölü veya yaralı olmadığı bildirildi. Patlamanın yaşandığı evde oturan Sevim Kayalı, evinin ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini görünce göz yaşlarına boğuldu. Aynı sokakta yaşlı bir hastaya bakıcılık yaptığını ifade eden Kayalı, evinde yaşanan patlamadan saatler sonra haberinin olduğunu söyledi

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