GÖZTEPE'DE F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz ile ilgili temaslar sürüyor. Defansta sorun yaşayan sarı-kırmızılıların Ocak' ta renklerine bağlamayı hedeflediği oyuncu ile ilgili planlarını masaya koyduğu, kiralık formülünün ise en güçlü ihtimal olduğu konuşuluyor.
Serdar Aziz için temaslar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.