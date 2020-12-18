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Haberler Yaşam Serdar Aziz için temaslar sürüyor

için temaslar sürüyor

Serdar Aziz için temaslar sürüyor
Giriş Tarihi: 18.12.2020

GÖZTEPE'DE F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz ile ilgili temaslar sürüyor. Defansta sorun yaşayan sarı-kırmızılıların Ocak' ta renklerine bağlamayı hedeflediği oyuncu ile ilgili planlarını masaya koyduğu, kiralık formülünün ise en güçlü ihtimal olduğu konuşuluyor.

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