Tuhaf benzerlik!

CHP'Lİ Karşıyaka Belediyesi restoranının logosu ile, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin amblemi arasındaki benzerlik 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Karşıyaka Belediyesi'nin şirketi Kent A.Ş'ye ait Kent Garden restoranının logosunun HDP amblemi ile inanılmaz benzerliği tepki çekti. CHP'li bir belediyenin renk ve amblemini, adı terörle anılan bir partinin ambleminin aynısını kendisine logo seçtiğini gören Karşıyakalılar gördüklerine inanamadı. Başkan Cemil Tugay'a seslenen Karşıyakalılar "Bu nasıl olur, Bir an önce bu yanlıştan dönün" dediler.

FATİH ŞENDİL