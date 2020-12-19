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82 yaşında Kovid-19’a karşı zafer kazandı

82 yaşında Kovid-19’a karşı zafer kazandı
Giriş Tarihi: 19.12.2020

AYDIN'DA 82 yaşında koronayı yenen Nalan Camkıran, "Bu hastalığın şakaya gelmediğini herkes bilmeli" dedi. Didim'de yaşayan 4 çocuk annesi Camkıran, 2 Aralık'ta kendisini ziyarete gelen kız kardeşinden virüsü kaptı ve hastalanınca Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kronik rahatsızlığı da bulunan Camkıran, doktorlarının çabaları ve ilaçlarını kullanarak 16 günde taburcu edildi. 82'sinde koronayı yenen Camkıran, "Ölüp ölüp dirildim. Çocuklarımı ve 8 torunumu bir daha göremeyeceğim sandım. Sağlıkçılarımıza çok teşekkürler. Herkes tedbirini alsın" dedi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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