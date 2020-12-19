İzmir'de hava bugün nasıl olacak? 19 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya Bölümü'nün Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz Bölümünün kuzey kesimleri ve Hatay çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, akşam saatlerinden sonra ise Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Ardahan'da hafif kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle beraber İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Avrupa yakasının Karadeniz kıyıları hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun sabah saatlerinde hafif yağmurlu, Kastamonu yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

SİNOP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin gece saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ARDAHAN °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu