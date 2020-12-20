Doktor çiftin korona tartışması karakolda bitti

Samsun'un Bafra ilçesinde geçtiğimiz aylarda eşini darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Dr. Mustafa İ, kendisine korona virüs bulaştırmaya çalıştığı ve darp ettiği gerekçesiyle karakola giderek karısından şikayetçi oldu. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Fulya İ, 4 ay önce "Kediye kıyma verdim diye beni darp etti" iddiasıyla kendisi gibi doktor olan eşi Mustafa İ'den şikayetçi olmuş, daha sonra da şikayetinden vazgeçmişti.

RAHATSIZLANINCA KOCASININ YANINA GELDİ

Dr. Fulya İ. görev yaptığı Şanlıurfa'da rahatsızlandıktan sonra eşinin yanına, Samsun'un Bafra ilçesine geldi. Fulya İ. ve kocası Mustafa İ. birlikte korona virüs testi yaptırdı. Gelen test sonucunda Fulya İ. pozitif, kocası Mustafa İ. ise negatif çıktı. Evde yaşanan tartışma sonucunda Opr. Dr. Mustafa İ, eşinin kendisine tükürerek virüs bulaştırmaya çalıştığı ve darp ettiği iddiasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Doktor koca, "Can güvenliğim tehlikede. Daha önceden de böyle şeyler oluyordu, sürekli beni darp ediyordu. Sadece kadınlara değil, bu ülkede erkeklere de şiddet uygulanıyor. Bunun göz ardı edilmemesini istiyorum. Şikayetçiyim ve davamdan dönmeyeceğim" diye konuştu.