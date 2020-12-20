Gaziantep'te özel hastanede korkunç yangın!

Gaziantep İncilpınar Mahallesi'ndeki özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin, korona virüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen tüpü, dün sabah saat 04.45 sıralarında patladı. Patlamayla birlikte yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. İtfaiyeye haber veren hastane personeli, alevlerin arasında kalan hastaların tahliyesi için çalışma başlattı.

10 KİŞİ KURTARILDI

Hastane personeli ve ekiplerin çabasıyla yoğun bakım ünitesindeki 19 hasta dışarı çıkarıldı. Yapılan kontrolde hastalardan 7'sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Başka bir hastaneye sevk edilmek istenen 2 yaralının da bu sırada hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kurtarılan 10 hasta ise diğer hastanelere sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirme- si yaptık" dedi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yangının ardından Sani Konukoğlu Hastanesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, görevlilerin ve itfaiye ekibinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada yangından etkilenme sonucu hayatını kaybedenlerin; Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64) ve Osman Daşdemir olduğu belirtildi.

VİRÜSÜ YENMİŞTİ

Nizip ilçesi Sekili Kasabası'nın eski belediye başkanı olan ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın korona virüs hastalığı nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kazandığı ama meydana gelen patlamada öldüğü ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce eşi ile görüntülü konuşan Kanpolat'ın normal odaya çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.