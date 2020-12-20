  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Hercai’den yeni bir rekor!

’den yeni bir rekor!

Yayınlandığı ilk günden itibaren atv’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan ’den bir rekor daha. ’da “En Hızlı 1 Milyon Ve 2 Milyon Abone”ye ulaşan Hercai kendi rekorunu kırarak, ilk bölümüyle Youtube’ta “30 Milyon İzlenme” yi geçti. Kırılması zor bir rekora daha imza atan Hercai, dünyanın dört bir köşesinden ilgiyle karşılanıyor.

Hercai’den yeni bir rekor!

20.12.2020, 11:37

Yayınlandığı günden itibaren ekranda fırtınalar estiren Hercai televizyonda olduğu kadar dijital dünyada da hız kesmeden yoluna devam ediyor. Her hafta sosyal medyayı sallayan Hercai, yeni bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hercai’den yeni bir rekor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA