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Hercai’den yeni bir rekor!

Yayınlandığı ilk günden itibaren atv’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai’den bir rekor daha. Youtube’da “En Hızlı 1 Milyon Ve 2 Milyon Abone”ye ulaşan Hercai kendi rekorunu kırarak, ilk bölümüyle Youtube’ta “30 Milyon İzlenme” yi geçti. Kırılması zor bir rekora daha imza atan Hercai, dünyanın dört bir köşesinden ilgiyle karşılanıyor.

20.12.2020, 11:37