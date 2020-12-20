Yayınlandığı günden itibaren ekranda fırtınalar estiren Hercai televizyonda olduğu kadar dijital dünyada da hız kesmeden yoluna devam ediyor. Her hafta sosyal medyayı sallayan Hercai, yeni bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor.
Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor.
Hercai’den yeni bir rekor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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