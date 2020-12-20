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ile 16. canlı izle! ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Maria ve Mustafa dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Diziseverler tarafından 'Maria ile Mustafa izle' yöntemleri araştırılmaya başlandı. İşte Maria ile Mustafa canlı izleme adresi...

Maria ile Mustafa yeni bölüm izle

20.12.2020, 20:10

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir? Mustafa, Görkem'den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem'e ulaşacakken Görkem'in yeni planı ne olacaktır? Maria, Görkem'i Nesrin'le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.

MARİA İLE MUSTAFA 16. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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