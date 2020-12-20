Osmanlı’nın doğduğu şehir: Bilecik

Marmara'da yer alan Bilecik, Türkiye'nin en küçük illerinden biri olmasına karşılık Türk tarihinde oynadığı büyük rol nedeniyle değerli bir şehrimiz. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu fatihi ve Anadolu Türk devletinin kurucusu Selçuklu Kutalmışoğlu Birinci Süleyman Şah'ın ordularınca Bilecik fethedilmiş. Birinci Haçlı Seferinde ise yeniden Bizans tarafından alınmış. Fakat Bilecik denince akla ilk gelen bu toprakların Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer olmasıdır.

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ

Osmanlı'nın köklerinin atıldığı şehirde ziyaretçilerinin ilk görmek istediği yer de Osmanlı'nın fiilen ve resmen kurulduğu yer olan Söğüt ilçesi oluyor. Söğüt ilçenin hemen girişinde yer alan Osmanlı Devletinin Kurucusu olan Osman Bey'in Babası Ertuğrul Gazi'nin türbesi, ilçenin kalbinin attığı yerdir. Türklerin Selçuklu Devleti'nden sonra yeniden büyük bir devlet olarak tarih sahnesine çıkması konusunda diriliş ruhunu aşılayan büyük devlet adamı Ertuğrul Gazi, ailesi ve Alpleri bu türbe alanında metfundur. Türbenin yanında Türk büyüklerinin büstlerinin de yer aldığı stadyum şeklindeki devasa tören platformu yer alır. Ayrıca günümüzde halen Ertuğrul Gazi Türbesi önünde saygı nöbeti tutan Alplerle, diriliş ruhu adeta muhafaza edilmekte ve canlı tutulmaya çalışılmaktadır.

ŞİRİN YÖRÜK İLÇESİ SÖĞÜT

Şirin bir Yörük ilçesi olan Söğüt' ün diğer güzelliklerini görmek için ilçenin ortasından geçen cadde boyunca bir tur atılması önerilir. Bu cadde boyunca yer alan Söğüt müzesini gezerek ilçenin tarihini ve Yörük kültürünü kapsamlı olarak tanımak mümkündür. Ayrıca yine bu cadde üzerinde yer alan 1420 yılında yapılmış olan Çelebi Sultan Mehmet Camii, II. Abdulhamit tarafından yaptırılmış olan Hamidiye Camii ve 1914 yılında inşa edilmiş olan Kaymakam Çeşmesi gezilmesi gereken tarihi mekanlardır. Söğüt İlçesinin çıkışında yüksek bir tepe üzerinde yer alan önemli ziyaret yerlerinden birisi de Dursun Fakıh Türbesi'dir.

ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ

Söğüt'ten sonra Bilecik merkezde yer alan önemli gezilecek yerlerden bir diğeri de hiç şüphesiz Şeyh Edebali Türbesi'dir. Osmanlı'nın 1206- 1326 yıllarında manevi gücü olan ve kuruluş yıllarına da damgasını vuran fikir babası ilahiyatçı din bilgini Şeyh Edebali, hayatını Bilecik'te kaybetmiş. Buradaki dergahına defnedilmiş. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözüyle devletin temel felsefesini belirleyen Şeyh Edebali'nin türbesi ve yanındaki 1332 yılında yapılmış olan Orhangazi Cami, Bilecik'in önemli ziyaret yerlerinden birisidir. Aynı mekanda Osmanlı padişahlarının üç boyutlu fotoğraflarının yer aldığı "Osmanlı Padişahları Tarihi Sergisi" ise görülmeye değerdir.





ESKİ BİLECİK

Şehrin ilk yerleşim yeri olduğu için "Eski Bilecik" olarak adlandırılan bu bölgede, 1921-1922 yıllarındaki Yunan işgali sırasında tahrip edilmiş olan 5 adet tarihi caminin yıkılmış yarım minareleri vardır. II. Abdülhamit tarafından 1907 yılında yaptırılmış olan Saat Kulesi ve hemen yanındaki Bilecik İdadisi gezilmesi gereken tarihi mekanlardır. Elbetteki bu şehrin tarihini ve kültürünü görebilmek için Bilecik Müzesi ve Şehir Müzesi'ne de mutlaka uğramalısınız.

HARMANKAYA KANYONU

Harmankaya Kanyonu'na, toplu taşımayla veya kişisel araçlarınızla gidebilirsiniz. Özellikle doğayla iç içe olan, içerisinde iki büyük şelale ve mağaralar bulunan bu yer, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Doğa sporlarını sevenler tarafından adı sıkça duyulan Harmankaya kanyonunda trekking, dağcılık, rafting, yamaç paraşütü ve rüzgar sörfü yapılıyor.





PELİTÖZÜ GÖLETİ

EtrafıI çam ağaçları ile kaplı olan Pelitözü Göleti, il merkezine 7 kilometre uzaklıkta. Sulama amaçlı oluşturulan gölet, ulaşım kolaylığı ve geniş bir alana sahip olması nedeniyle özellikle hafta sonları büyük ilgi görüyor. Göl çevresinde çadır kurabilir, mangal yapabilirsiniz. Ayrıca çay bahçeleri ve gözleme evleri de mevcuttur. Yine göl çevresinde turlamak için bisiklet kiralayabilir göl içinde de deniz bisikletleri ile gezebilirsiniz.

BİLECİK'TE NE YENİR?

Büzme, nohutlu tavuklu mantı, keşkek, ovmaç çorbası, keklik kebabı, samsı, pancar pekmezi ve höşmerim Bilecik'e özgü yemeklerden bazılarıdır. Pazaryeri'nin boza ve helvasını da mutlaka tatmalısınız.

Keklik kebabı, nohutlu mantı şehrin en güzel damak tatları arasında yer alır. Pazaryeri bozası olan Soydan bozası ise oldukça lezzetlidir.

KAZIM YÖRÜKÇE