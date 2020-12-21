Bol bol gülmeye hazırlanın

BU akşam atv'de yine film keyfi yaşanacak. İki komedi filmi arka arkaya ekrana gelecek. Saat 20.00'de yayınlanacak Şansımı Seveyim adlı Türk filminde, sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Filmde Sebahattin'in, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemesi anlatılıyor. 22.00'de ekrana gelecek Bitirim İkili ise Jackie Chan, Chris Tucker ve John Lone'un başrolünü paylaştığı aksiyon, polisiye, komedi türünü sevenler için harika...