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İzmir nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 21 Aralık Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, , Doğu ve , İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 21 Aralık Pazartesi hava durumu...

21.12.2020, 09:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 19
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 7

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