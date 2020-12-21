Pınar Gültekin cinayetinde olay yeri keşfi yapılacak

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i(27) öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı(32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılandığı dava Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir Adalet Bakanlığı'nın sanık Metin Cemal Avcı'nın ailesinin de cinayetin planlanmasında rol oynadıklarına ilişkin haklarında verilen takipsizlik kararının kanun yararına bozulmasını talep etmesini ve yarın olay yerinde keşif yapılacak olmasını değerlendirdi.



"SANIĞIN İFADELERİ FİZİK KURALLARINA AYKIRI"

Soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini iddia etiklerini belirten Avukat Rezan Epözdemir "Aksi hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı. Hunharca, vahşice işlenmiş bir cinayet biliyorsunuz. Kendi beyanına göre önce iki tane yumruk attığını, sonra maktulü boğduğunu akabinde önce maktulu bir varile koymak suretiyle odunla yakmaya çalıştığını, odunla yanmayınca bahçeye çıkararak kullanılmamış bir evin bahçesinde varile benzin döktüğünü, benzine döktükten sonra bir palet yardımıyla bir arabanın arkasına attığını, tam o aşamada eşzamanlı beton döktüğünü söylüyor. Ardından bir dereye bıraktığını söyleyip maktulün telefonunu 3 parçaya ayırarak, sim kartını kırdığını söylüyor. Yani ilmik ilmik incelenmiş, senkronize, sonuçları düşünülmüş ve suç delilleri karartılmak için maksimum çaba sarf edilmiş bir süreçten bahsediyoruz. Bu nedenle hunharca, vahşice ve canavarca işlendiği kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBEBT HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma aşamasındayken cinayete mutlaka yardım eden başkaca faillerin bulunduğunu ifade eden Avukat Epözdemir şöyle devam etti: "Başsavcılık makamı da talep ettiğimiz deliller kapsamında ikinci bir gözaltı ve tutuklama yaptı. O da Mertcan Avcı'ydı. Suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeden kardeşi de tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmasını tamamlayarak 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Cemal Metin Avcı'ya dava açtı. Kardeşi Mertcan Avcı'nın da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle davası açıldı."





BAKANLIK TALEBİMİZİ UYGUN BULDU

Epözdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Nitekim 20'sinde gözaltına alınmış Cemal Metin Avcı, henüz suçunu itiraf etmemiş kollukta. Cinayetten ve olay yerinden bahsetmemiş ama anne ve baba ne hikmetse kullanılmayan dağ evine gidiyorlar. Bağ evindeki sigara izmaritlerinde DNA örnekleri var. MOBESE kayıtlarına göre anne, baba ve ortağın plakaları orada görünüyor. Biz cinayet saatinde, olay yerinde plakaların görünmesinin tesadüf olamayacağını düşünüyorduk. Bunla ilgili de taleplerimizi sunduk, ilginç bir şekilde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti. Biz bu karara itiraz ettik, itirazımız da bize göre ilginç bir şekilde reddedildi. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğünü kullandık, tek bir kanun yolu vardı. Adalet Bakanlığı'na kanun yarına bozma başvurusunda bulunduk, Bakanlık da yaptığı incelemede taleplerimizin hukuka uygun olduğuna kanaat getirerek bu kararın bozulmasıyla ilgili Yargıtay'a başvurdu. Bundan sonraki aşamada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu bozma gerekçelerini aynen kopyalayacak ve Yargıtay'ın ilgili ceza dairesine kararın bozulmasıyla ilgili başvurusunu yapacak. Bu da hukuken adaletin tecellisi, maddi gerçeğin ortaya çıkması konusunda çok sevindirici bir gelişme oldu. Ben de umut ediyorum ki anne, baba ve ortak Şükrü Gökhan Orhan bakımından bir iddianame tanzim edilecek ve bu esas yargılamayla birleşecektir."

"KEŞİFLE BİRLİKTE KARAR VERİLMESİYLE İLGİLİ SÜREÇ HIZLANACAK"

Sanığın anlatımlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşündükleri için keşif talep eden Avukat Rezan Epozdemir, "Sanığın çok çelişkili beyanları vardı. 1.83 metre boyundaki maktulü cenin pozisyonunda varile koyuyor, yakıyor ve bunu tek başına yaptığını iddia ediyor. Önce 'evin içerisinde mutfakta odunla yaktım' diyor, sonra 'yanmayınca panikledim bahçeye götürdüm' diyor. Şimdi sen yanan bir bidonu içerisinde 1.83 boyunda bir maktul varken nasıl ellerinle oraya taşıdın. Bunun gibi onlarca çelişki var olay örgüsünde mantık ve fizik kurallarını baz alırsak. Bizim keşif talebimizi mahkeme kabul etti yarın olay yerinde keşif yapılacak. Sanık orada olacak, biz orada olacağız. Sanığın anlatımındaki çelişkileri ortaya koymaya çalışacağız. Yarın itibariyle bu çelişkiler kanaatimce ortaya çıkacaktır, artık adaletin tecelli edeceği maddi gerçeğin ortaya çıkacağı hakkaniyet zemininde bir karar verilmesiyle ilgili süreç de hızlanacaktır" dedi.