Yoldan çıkıp direge çarpan sürücü öldü

TEKİRDAĞ'DA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, elektrik direğine çarptı. Önceki gece saat 00.30 sıralarında Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesinde meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 34 yaşındaki Burhan Tören hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen Jandarma ve Trafik Ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.