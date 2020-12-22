Ceyda Çankırı da virüse yakalandı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele sürerken, partilerde de pozitif vaka haberleri gelmeye devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ ve Cemal Bekle'den sonra bir diğer vekil Ceyda Bölünmez Çankırı da korona virüse yakalandı.
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