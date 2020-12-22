Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle! EDHO yeni bölüm izle

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sürprizlerle dolu bir bölümle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun silahını indirmeyen Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir