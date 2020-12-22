Gülben Ergen koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumu...

Menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre Gülben Ergen'in koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı.Gülben Ergen, evde tedavi olurken çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.

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Koronavirüsün ağır semptomlarına maruz kalmayan Ergen, mayıs ayında Kovid-19 hakkında "Tüm dünyanın sınavı bu sadece bizim değil ki... Belirsizliği teslimiyetle aşacağız ve girdiğimiz gibi çıkmayacağız bu günlerden... Kendi adıma, tüm zorlukların ardından doğan güneşi iyi tanırım. Şimdiden cüzdanıma, bankama gelmeyen ama yüreğime, içime, yüzüme, gözüme yerleşen ışığın farkındayım" ifadelerini kullanmıştı.

Gülben Ergen, aile hayatı ve çocuklarıyla ilgili, "Hayattaki en büyük servetim çocuklarım. Onlar benim elim, kolum, bedenimin bir parçası. 'Aman imajım şöyle görünür, böyle olur' diye kendimi saçma sapan şekilde kısıtlamıyorum" demişti.