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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! 22 Aralık Salı hava durumu...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! 22 Aralık Salı ...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, , Batı ve , Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, , , Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 22 Aralık Salı ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! 22 Aralık Salı hava durumu...

İHA

22.12.2020, 09:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı eksi 2
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6

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