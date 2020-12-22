İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! 22 Aralık Salı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı eksi 2

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6

