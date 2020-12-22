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Haberler Yaşam Müge Anlı izlenme payıyla fırtınalar estiriyor!

izlenme payıyla fırtınalar estiriyor!

Atv'nin reyting rekortmeni programı ile , tüm Kişiler, ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında en çok izlenme payı alan program oldu.

Müge Anlı izlenme payıyla fırtınalar estiriyor!

22.12.2020, 12:37

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün yayınlana programıyla (21 Aralık Pazartesi) en yüksek izlenme payı alan yapım oldu.

Tüm Kişiler kategorisinde %33,44, AB Sosyal Statü'de %27,59 20+ABC1 kategorisinde ise %32,39 izlenme pay'ına ulaşarak yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

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