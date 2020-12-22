Türkiye’de aşı seferberliği

KOVİD 19 ile mücadelede tüm dünyada en etkili silah haline gelen aşı için Türkiye dev bir kampanya başlatacak. Siyasilerden sanatçılara, sporculardan bilim adamlarına kadar toplumun örnek aldığı isimler ile yürütülecek kampanya kapsamında aynı zamanda infodemiye (yalan, yanlış bilgi) karşı da savaş verilecek. Türkiye, bütün dünya ile birlikte aşılama sürecini başlatmak istiyor. Bunun için geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Öncelikli olarak toplumdaki aşı karşıtları ile aşı konusunda kafası karışık olan vatandaşları ikna etmek, daha fazla insanın aşı yaptırmasını sağlamak için büyük bir kampanya devreye girecek. Kampanyanın detayları şöyle...



AYNI ANDA BAŞLAYACAK

● Siyasi, sanatçı, sporcu ve toplumun önde gelen isimleri kampanyaya destek verip aşı yaptıracak. Bilim kurulu üyelerinin de toplu aşı yaptırması planlanıyor. Afişler ve spotlar ile kampanya desteklenecek. ● Ocak ayının hemen başında bu kampanya için düğmeye basılacak. Aşılama işlemleri de Türkiye'nin her yerinde aynı anda yapılacak. ● Türkiye'nin toplumsal bağışıklık için hızlı bir aşılama sürece geçirmesi bekleniyor. Yapılan kampanyalar ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar 60-65 milyon kişinin aşılanması bekleniyor.



YANLIŞ BİLGİYLE SAVAŞILACAK

● Aşı ile ilgili komplo teorileri, aşı karşıtları, ortaya atılan iddialar tam bir kafa karışıklığı yarattı. Kampanya kapsamında infodemi yani yalan yanlış bilgilere de savaş açılacak. Aşılar ile ilgili tüm detaylar vatandaş ile paylaşılıp aşı olmaya ikna edilmeleri sağlanacak. ● Normal zamanda aşılama işlemleri aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor. Ancak buralar yeterli olmayacağı için organize sanayi bölgeleri ve büyük işletmelerdeki iş yeri hekimleri, huzurevleri, cezaevleri devreye sokulacak. Özel hastaneler de aşı yapacak. ● Ocak ayının başında başlaması beklenen aşılama iki haftalık aralıklarla iki doz halinde yapılacak. ● Aşılar hızla geliştirildiği için koruma sürelerinin ne kadar olduğu da bilinemiyor. Uzmanlar yaklaşık 6-8 aylık bir koruma sağlayabileceğini öngörüyor. Yeniden aşı ihtiyacı olup olmayacağı yaz aylarında ortaya çıkacak. Bu durum yeni bir aşılamayı gündeme getirebilecek.



PANİĞE GEREK YOK!

İNGİLTERE'DE yeni bir korona virüs mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı da harekete geçti. İlk etapta 4 ülkeye uçuşların durdurulmasının ardından mutasyonun farklı ülkelerde de görülmesi durumunda uçuş kısıtlamaları genişletilebilecek. Virüse ilişkin yapılan genetik analizlerin sayıları artırılacak. Bu sayede mutasyonun Türkiye'deki vakalarda etkinliğinin olup olmadığı araştırılacak. Mutasyonun Kovid-19 aşılarına karşı bağışıklığı da incelenecek. Bilim Kurulu üyeleri ise, "İngiltere'deki durum yakından izleniyor. Mutasyonla virüs aşıya direnç gösterse bile aşı içerikleri yeniden değiştirilebilir. İnaktif aşılar virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturuyor. Kötü bir senaryonun gerçekleşme olasılığı düşük" ifadelerini kullandı.



ÖLÜM ORANINI ARTIRMIYOR

BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Mutasyon durumu yakından izlenmeli, henüz net bilgi yok. Bulaşıcılığın arttığı yönünde gözlemler var. Ancak ağır hastalık veya ölüm oranlarının arttığı yönünde bilgi yok. Virüsün bağışıklamadan kurtulmasına neden olup olamayacağı tartışılıyor ancak bu da henüz bir hipotez. Çünkü çok sayıda farklı aşı geliştiriliyor. Bu nedenle böyle kötü bir senaryonun gerçekleşme olasılığı düşük. Tedbirlere uyulmalı, bulaşıya izin verilmemeli" ifadesini kullandı.