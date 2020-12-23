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Haberler Yaşam ABD Başkanı Biden korona virüs aşısı oldu

Başkanı Biden korona virüs aşısı oldu

ABD Başkanı Biden korona virüs aşısı oldu
Giriş Tarihi: 23.12.2020

ABD'DE başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından korona virüsüe karşı geliştirilen aşıyı vuruldu. Canlı yayında tüm dünyanın gözü önünde aşı olan Biden, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, "Sıranın önüne geçmek istemiyorum ancak Amerikan halkına bu aşıyı almanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum" dedi. Biden ve eşi Jill Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Joe Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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