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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle 23 Aralık Çarşamba!

canlı izle 23 Aralık Çarşamba!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 20 Kasım 1987'de İzmir Bornova'da Atatürk mahallesine gezmeye giden ailenin 6 yaşındaki oğlu Hakan kayboldu. Hakan kaçırıldı mı? İşte 23 Aralık Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle 23 Aralık Çarşamba!

23.12.2020, 10:03

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? 23 Aralık Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Leyla Aydemir'in cinayeti davasından beraat kararı çıktı. Dere yatağında ölü olarak bulunan küçük Leyla'nın davasında 7 sanık yargılanmıştı. Amcası için kasten adam öldürmek suçundan ceza verilmişti. Son çıkan kararda ise amca için istinaf'tan beraat kararı verildi. Cinayet davasında tutuklu kalmadı! Hüseyin Cura'nın kaybından sonra aileye Nijerya'dan yapılan şüpheli aramanın yeğen İlhami ordayken geldiği iddia edilmişti. İddiaların odağındaki yeğen ile çalışmak için Nijerya'ya giden arkadaşı Hüseyin Keskin konuştu... Kayıp Hüseyin Cura'nın yeğeninin oğlu Onur Cura iddiaların odağındaki yeğen İlhami'nin ağabeyi tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. Onur Cura, Hüseyin Cura'nın kaybındaki pek çok soru işaretlerine yanıt vermek yerine yeğen İlhami'nin sessizliğini korumasının sebebini de merak ediyor... 70 yaşındaki Hamdi Kılıç bir aydır kayıp, gördüğü günü hatırlamıyor mu? En son neredeydi? En son gördüğünü iddia eden komşu canlı yayında...

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