Mutasyon takibe alındı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından, ilk olarak İngiltere'de görülen RNA virüslerindeki mutasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.



KISA SÜREDE SONUÇLANACAK

RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Koca, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" bilgisini verdi.



HENÜZ TESPİT EDİLMEDİ

BİLİM kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da konuyla ilgili açıklama yaptı. İngiltere'de korona virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılmasına neden olan mutasyonun, hastalığın daha ağır seyrine neden olmadığını belirten Prof. Dr Kara, "Türkiye'de de mutasyon takipleri yapılıyor. Bizim ülkemizdeki genetik takiplerde ve mutasyon incelemelerinde şu ana kadar tespit edilmiş böyle bir verimiz yok. Diyelim ki bulaşmayı hızlandırmıştır. Coğrafyamızda şu anda bulaşmanın atlayarak hızlandığı bir yer yok" dedi. Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ise, mutasyona uğrayan korona virüse karşı 6 haftada yeni aşı geliştirebileceklerini bildirdi.