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Haberler Yaşam Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Orhan Kural kimdir?

Prof. Dr. koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Orhan Kural kimdir?

Son dakika haberine göre, Prof. Dr. , koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 70 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! Orhan Kural kimdir?

23.12.2020, 09:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020,09:31

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KİMDİR?
Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamlayan Kural, 1972'de İTÜ Maden Fakültesi'ni bitirdi. Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise "Doktor" unvanı aldı. İTÜ'de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve Bu Kitap Başka adlı bir de anı kitabı hazırladı. Kural, Matematik kitabını 2004 yılında yayınladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik derneklerde ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60'a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6000'e yakın konferans verdi.

DHA

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