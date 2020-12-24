Prof. Dr. Orhan Kural yaşamını yitirdı

ÇEVRE bilinci ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, korona virüs nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. 28 Kasım'da hastaneye kaldırılan Kural, 9 Aralık'tan beri yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Başarılı akademisyenin ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Ölmeden önce vasiyetini açıkladığı bir video kaydı bırakan Kural, cenazesine kürk giyenler, faal avcılar ve hayvan ticareti yapanların gelmemesini istedi. Zincirlikuyu mezarlığına gömülmek istediğini vasiyet eden Kural, "Cenazemde canlı çiçek istemiyorum" isteğinde bulundu.