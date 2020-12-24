  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Prof. Dr. Orhan Kural yaşamını yitirdı

Prof. Dr. yaşamını yitirdı

Prof. Dr. Orhan Kural yaşamını yitirdı

24.12.2020

ÇEVRE bilinci ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, korona virüs nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. 28 Kasım'da hastaneye kaldırılan Kural, 9 Aralık'tan beri yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Başarılı akademisyenin ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Ölmeden önce vasiyetini açıkladığı bir video kaydı bırakan Kural, cenazesine kürk giyenler, faal avcılar ve hayvan ticareti yapanların gelmemesini istedi. Zincirlikuyu mezarlığına gömülmek istediğini vasiyet eden Kural, "Cenazemde canlı çiçek istemiyorum" isteğinde bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Prof. Dr. Orhan Kural yaşamını yitirdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.