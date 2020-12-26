AK Partili Akbaba virüs kurbanı oldu

AK Parti Bodrum İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akbaba, korona virüs nedeniyle yaşamını kaybetti. Bodrum'da denizcilik sektöründe faaliyet gösteren, yine uzun yıllar Bodrum AK Parti'de siyaset yapan Mehmet Akbaba, yakalandığı korona virüs hastalığından kurtulamadı. 2 hafta önce rahatsızlanması ve Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkması üzerine Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Akbaba, durumunun kötüleşmesi üzerine geçen cumartesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Akbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti.

TUBA AYHAN