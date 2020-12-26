Bodrumspor’un rakibi Serik Bld

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'u 2-1 yenerek tırmanışını sürdüren Bodrumspor, bugün sahasında Serik Belediyespor'la karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Tamen Tuncer'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşilbeyazlılarda sarı kart cezalısı Ozan Sol bu karşılaşmada görev alamayacak. Teknik Direktör Tahsin Tam, "Çıkışımız devam edecek. Son haftalarda iyi sonuçlara imza attık. Bu maçı da kazanıp yolumuza bakacağız" dedi. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Uşakspor ise sahasında Ömer Faruk Gültekin'in yöneteceği maçta bugün saat 13.00'te Afyonspor'u konuk edecek.