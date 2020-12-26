Korona ikinci hayatını elinden aldı

AYDIN'DA böbrek nakli yapılan 41 yaşındaki Nazlı Yakış, hayata ikinci kez merhaba dediği günün 15'inci yıldönümünde korona virüsten hayatını kaybetti. Aydın Eczacı Odası çalışanı Nazlı Yakış, böbrek yetmezliği çekiyordu. Yakış'a bir akrabası umut oldu. Antalya'da yapılan ameliyatla akrabasından alınan böbrek Nazlı Yakış'ı yeniden hayata döndürdü

EVLİLİK HAZIRLIĞINDAYDI

ORGAN nakliyle hayata tutunan ve 15 yıldır yaşamını sürdüren Yakış, geçen aylarda evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Genç kadın evlilik hayali kurarken korona virüse yakalandı. Aydın Devlet Hastanesi'nde iki haftadır yaşam mücadelesi veren Yakış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakış'ın cenazesi İncirliova ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında defnedildi.

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