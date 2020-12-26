Köylere geri göç projesi ilk meyvelerini verdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti. Ziyaretlere İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, TKKD İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ katılım gösterdi.

YENİ PROJELER YOLDA

Ayhan, "Üretim ve istihdam odaklı bir anlayışımız var. Tarım ve hayvancılıkta en önemli faaliyetlerimizden birisi de çiftçimizi doğrudan destek olan TKDK, şu ana kadar 400 milyon TL bir destek sağladı. 2020'de de 40 milyon liralık 136 projeye destek sağladı" dedi. Vali Ayhan, en çok destek alan ilin Sivas olduğunu ve 2021 yılında da yaklaşık 385 projeye 185 milyon liralık destek sağlanacağını belirterek, "Çiftçimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak istiyoruz. Devletimizin de desteğinin sahada nasıl karşılık aldığını görüyoruz. 2021 yılı için de hazırlıklar yapıldı. 385 projeden 166'sının işlemleri bitti. Geri kalan projelerin evrak işlemleri bitmektedir. Bunlar da bittiği zaman 185 milyonluk destek sağlanmış olacak. Çiftçimize destek olarak, tarımsal ve hayvancılık altyapısını güçlendirerek modern tarım ekipmanlarını da kullanarak üretimi artırmak istiyoruz" diye konuştu. Vali Ayhan, Sivas'ta 650 bin küçükbaş hayvan olduğunu ve bu sayıyı 1 milyona çıkartmayı hedeflediklerini dile getirerek, "1 yıl ödemesiz, 6 yıl eşit taksitli ve sıfır faiz kredi karşılığında bir proje gerçekleştirdik. 3 bine yakın çiftçimizin müracaatı oldu. Bunlardan 621'i onaylandı ve 25 milyon lira kredi sağlandı. Demiryazı köyünde çiftçilerimizin mutluluğunu görmeye geldik. Devletimiz güçlü destekler veriyor. Cesur çiftçilerimizin de buna karşılık vermesiyle Sivas, tarım ve hayvancılıkta bir üs olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Sivas genelindeki 650 bin küçükbaş hayvan sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.