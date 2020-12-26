Lamas limonu için AB’ye coğrafi işaret başvurusu

TÜRKİYE'NİN önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin Erdemli ilçesinde yetiştirilen Lamas limonunun Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alınabilmesi için çalışma başlatıldı. Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, ilçedeki bir limon bahçesinde hasada katıldı, incelemede bulundu.

LABORATUVAR ANALİZİ

YILDIZ, ilçedeki bahçelerin Türkiye limon üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştirdiğini söyledi. Lamas limonunun Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesine sahip olduğunun altını çizen Yıldız, "Lamas limonu kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip, ekonomik değeri çok yüksek" dedi.

YILDIZ, Lamas limonuna AB coğrafi işaret tescili de alınabilmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Tescilin alınmasıyla ilgili çalışmaları müdürlüğümüz ve sivil toplum kuruluşlarıyla devam ettiriyoruz. Lamas limonunun laboratuvar analizlerini yapıyoruz. Raporlamalarımızı hazırlıyoruz. Bu çalışma sonunda Lamas limonunu dünya ülkelerine ve Avrupa'ya yayarak çiftçilerimizin kazancına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bundan böyle tüm dünyaya limon sandığı üzerinde 'Erdemli Lamas Limonu' damgası olacak" dedi.