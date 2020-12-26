Lider Manisa FK Gümüşhane önünde

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Gümüşhane'ye konuk olacak. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda hakem Yalçın Taşkınfurat'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Topladığı 44 puanla en yakın rakibi Sarıyerspor'un 14 puan önünde zirveye kurulan siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibini de yenerek bir engeli daha kayıpsız atlatmayı planlıyor. Manisa ekibinde kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

RAKİBE SAYGI

Teknik direktör Serkan Özbalta, ciddiyeti ve disiplini elden bırakmadan mücadele edeceklerini söyledi. Özbalta, "Rakibimize saygı duyacağız. Her karşılaşma zorludur, sahaya çıkmadan maç kazanılmaz. Manisa Futbol Kulübü olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.