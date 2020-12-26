ORDU Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere hibe ettiği mandalardan sevindirici haber geldi. Aybastı ve Mesudiye ilçelerinde dağıtılan mandalar yavruladı, süt alınmaya başlandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılık alanında uygulamaya koyduğu projeler yüz güldürmeye devam ediyor. 2019 yılında 330 adet koyun, 4 bin adet kaz, pekin ördeği dağıtımı gerçekleştiren, süt evleri açan, üreticiler için seralar kuran, on binlerce üreticiye fide dağıtan, arı sütü üretimini başlatarak alanında önemli bir boşluğu dolduran Başkan Güler'in, unutulmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğini canlandırmak için başlattığı proje ilk meyvelerini verdi. Aybastı ve Mesudiye ilçelerinde 16 çiftçiye dağıtılan 64 manda yavrulamaya başladı. Yeni doğumlarla birlikte manda sayısının 100'e çıkması hedefleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçelerde başlatılan manda yetiştiriciliği projesinin sonuçlarını almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.