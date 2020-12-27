'İstilacı balon balığıyla savaşa devam’

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar 28 bin 12 balon balığının avlanarak Tarım ve Orman müdürlüklerine kuyruklarının teslim edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "2020 yılı desteklemeleri kapsamında balon balığı kuyruk alımları 31.12.2020 tarihine kadar sürecek. Ödemeler ise 2021 Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle henüz ödeme yapılmamıştır" denildi.

ÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDİYOR

Balon balığı avcılığının desteklenmesi ve hedefine ilişkin bilgi verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hem yapılan bilimsel çalışmalar hem de balıkçılarımızdan elde edilen bulgular, istilacı türlerin başında yer alan balon balıklarının biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını ileri düzeyde tehdit eder hale geldiğini ortaya koymuştur. Ayrıca balon balıklarının insanlara saldırarak zarar verdiğine dair haberler de basında sıklıkla yer almaktadır." "Balon balığı avcılığının desteklenmesiyle, turizm ülkesi olmamız dolayısıyla turizmin olumsuz etkilenmemesi, balıkçıların ve biyolojik çeşitliliğin uğradığı zararların azaltılması ve kamuoyunda artan hassasiyet üzerine ülkemiz sularında istilacı ve yabancı tür olan balon balıkları türlerinden en yaygın olan Lagocephalus sceleratus türü üzerinde av baskısı oluşturulmak suretiyle; su ürünleri stoklarını korunmak, geliştirmek, kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla balıkçılık sektöründen geçinenleri destekleyerek, zararın en aza indirilmesi ve stoğa yeni balon balığı katılım oranının düşürülmesi hedeflenmektedir."



TÜKETMEK ÇOK TEHLİKELİ

"Akdeniz'de insan sağlığını tehlikeye atabilecek türler şunlardır: Balon Balıkları: (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus), Aslan Balıkları: (Pterois miles, Pterois volitance). Balon balıkları taşıdıkları toksin nedeniyle insan tüketimi açısından sakıncalıdır. Bu nedenle 'balon balığı türlerinin avcılığı için izin alınması gerekmekte ve usulleri Bakanlıkça belirlenmektedir. Aslan balıkları ise balon balığının aksine tüketilebilen bir türdür. Yüzgeçler kesilerek balıktan ayrıldığında insan sağlığı açısından risk taşımamaktadır."