Derneğe oyuncu ve ekip arkadaşları adına bağış yapan Özge Törer, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulundu.
Oyuncu arkadaşları ve 'Kuruluş Osman' kadrosundaki ekibi genç oyuncunun bu jesti karşısında oldukça duygulanırken; Hayır Kapısı Derneği de Özge Törer'e desteğinden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.Kuruluş Osman reytingin zirvesinde!
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'undan anlamlı hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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