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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'undan anlamlı hareket

'ın 'undan anlamlı hareket

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘’ dizisinde karakterini canlandıran , yeni yıl vesilesiyle Hayır Kapısı Derneği’ne yaptığı bağışla takdir topladı.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'undan anlamlı hareket

27.12.2020, 13:37

Derneğe oyuncu ve ekip arkadaşları adına bağış yapan Özge Törer, ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet desteğinde bulundu.

Oyuncu arkadaşları ve 'Kuruluş Osman' kadrosundaki ekibi genç oyuncunun bu jesti karşısında oldukça duygulanırken; Hayır Kapısı Derneği de Özge Törer'e desteğinden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.

Kuruluş Osman reytingin zirvesinde!

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