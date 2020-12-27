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Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, kıyı Ege ve çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış ve ayrıca rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!
AA

27.12.2020, 15:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak İzmir, Muğla ve Antalya çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağış bölgelerinde oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Uyarıya göre rüzgarın, gece saatlerine kadar Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde olması tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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