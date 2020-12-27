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Haberler Yaşam Son dakika: Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: 'da 5,3 büyüklüğünde

Son dakika haberi...'da 5,3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son dakika: Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem
AA

27.12.2020, 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020, 10:42

Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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