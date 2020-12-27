Uzman isimden aşı açıklaması!

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, Çin aşısıyla ilgili, "Virüsün tüm yapısının güçsüzleştilmiş halinin, vücuda verilmesi şeklinde uygulanacak. Bu en bilindik aşı tekniği. Çocuklar süper taşıyıcı halinde. 65 yaş üstü ise virüsü çok ağır atlatabiliyor. Bu noktada aşı, bakanımızın da söylediği gibi öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanmasıyla bu süreçte çok ciddi katkı sunacak. Aşının etkinliği yüzde 91.25. Herkes aşı olmalı" dedi.



ÖNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen 'Coronavac' isimli aşının ülkeye pazarı pazartesiye bağlayan gece Çin'den geleceğini ifade etti. Gelen ilk aşılar sağlık çalışanlarına uygulanacak. Bakan Koca'nın Çin aşısının yüzde 91.25 etkinliği olduğunu aktardığını hatırlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, aşının korona virüse karşı en önemli silah olduğunu söyledi.

EN GELENEKSEL OLANI ÇİN AŞISI

Prof. Dr. Ece, virüse karşı geliştirilen diğer aşı türlerini de anlatarak, şöyle konuştu: "Aşıyla ilgili olan süreç son derece hızlı ilerledi. Pazarı pazartesiye bağlayan gece ülkemize gelecek olan Çin aşısı, virüsün tüm yapısının güçsüzleştilmiş halinin vücuda verilmesi şeklinde uygulanacak. Bu en bilindik aşı tekniğidir. Birçok aşı türüyle karşılaştık. Bunların en geleneksel olanı Çin aşısı. Korona virüs belli yaş gruplarında çok ciddi seyrediyor. Çocuklar süper taşıyıcı halinde. 65 yaş üstü ise virüsü çok ağır atlatabiliyor. Bu noktada aşı, bakanımızın da söylediği gibi öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanmasıyla bu süreçte çok ciddi katkı sunacak. Herkes aşı olmalı."