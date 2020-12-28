Oklava ile dövüldü, kolu ısırıldı, sokağa atıldı

Bursa'da kıskançlık krizi geçiren karısı tarafından oklava ile darp edilen, kolu ısırılan ve kısıtlamaya rağmen sokağa atılan adam yaralandı. Öfkeli kadının şiddetinden polis ve sağlık ekipleri de nasibini aldı. Bir 112 personeli kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN OLDU

OLAY, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi'nde meydana geldi. Zinnur B.(41) ile karısı Meral B.(38), kıskançlık meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meral B, mutfaktan aldığı oklava ile kocası Zinnur B'ye saldırdı. Zinnur B'nin kolunu da ısıran Meral B, başı yarılan kocası Zinnur B'yi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokağa attı. Çaresizce sokakta kalan yaralı Zinnur B, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zinnur B'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri, kocasının şikayetçi olduğu Meral B'yi karakola götürmek istedi.





YARIM SAATTE İKNA EDİLDİ

POLİS ekiplerine bir süre kapıyı açmayan Meral B, daha sonra kapıyı açarak polis ve sağlık ekiplerine tepki gösterdi. Meral B., ekiplere "Sizi sevmiyorum, o da benim sırtıma vurdu, gidin bu evden" diye tepki gösterip, kapıyı ekiplerin üzerine kapattı. Bu sırada kapı aralığında bulunan 112'den bir sağlık personeli, kapı arasında sıkışma tehlikesi yaşadı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının arından Meral B, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.