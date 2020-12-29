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Haberler Yaşam Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

'de 4.4 büyüklüğünde

'nden yapılan açıklamaya göre 'de açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin yerin 12.4 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

29.12.2020, 11:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020, 11:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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