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Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 12.4 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.

29.12.2020, 11:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020, 11:47