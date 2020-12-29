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hastaları corona virüsü daha ağır geçiriyor

’da yapılan araştırmaya göre, hastalarının corona virüsü daha ağır geçirdiği açıklandı. Corona virüse yakalanan bin 82 diyabet hastası üzerinde yapılan araştırmada hastaların yüzde 90’ının hayatını kaybettiği ya da solunum cihazına bağlandığı belirtilirken virüsü diyabet hastası olmayanlara göre dört kat daha ağır geçirdikleri açıklandı.

Diyabet hastaları corona virüsü daha ağır geçiriyor

29.12.2020, 10:33

İskoçya'da diyabet hastalarının corona virüsten nasıl etkilendikleri üzerine bir araştırma yayınlandı. National Records of Scotland verileri ve İskoç Yoğun Bakım Derneği veritabanı incelenerek yapılan araştırmaya göre, diyabet hastalarının corona virüsten diğer hastalara göre daha fazla etkilendiği açıklandı.

YÜZDE 90 DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

İskoçya'da ilk vakanın görüldüğü 1 Mart'tan 31 Temmuz'a kadar Covid-19 virüsünü kapan kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre, virüsü kapan bin 82 diyabet hastasının yaklaşık yüzde 90'ının hastalığı daha ağır geçirdiği açıklandı.

Daha önce yapılan araştırmalarda İngiltere'de Imperial College of London tarafından yapılan bir araştırmada, ülkede corona virüs vakalarının zirveye çıktığı Mart ve Nisan aylarında çocuklarda görülen tip 1 diyabet hastalığının neredeyse iki katına çıktığı belirtilmişti.

AĞIR GEÇİRME OLASILIĞI DÖRT KAT FAZLA

İskoçya'da yaklaşık 320 bin diyabet hastasının bulunduğu açıklanırken bunlardan bin 82'sinin (yüzde 0,3) enfekte olduğunun altı çizilirken kalan 5 milyon 143 binlik nüfusun 4 bin 81'inin (yüzde 0,08) enfekte olduğu açıklandı. Şeker hastalarının corona virüs geçirme olasılığının şeker hastası olmayanlara göre dört kat daha fazla olduğu açıklanan araştırmada, ölüm oranlarının da aynı seviyede olduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) tahminlerine göre ise 2020 yılında geçtiğimiz yıllara göre diyabet sebebiyle ölümlerin yüzde 15'in üzerinde artacağı açıklanmıştı.

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