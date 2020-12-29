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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'ın yeni karakterleri izleyiciyle buluşuyor

'ın yeni karakterleri izleyiciyle buluşuyor

atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi ’ın bu akşam ekrana gelecek 40’ıncı bölümünde kadroya katılan yeni oyuncular ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman'ın yeni karakterleri izleyiciyle buluşuyor

29.12.2020, 11:51

Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu Mert Turak merakla beklenen sürpriz karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken; diziye katılacak iki yeni oyuncu da duyuruldu.

İKİ YENİ OYUNCU DUYURULDU
40'ıncı bölümde; ünlü isimler Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen de ilk kez Kuruluş Osman seyircisinin karşısına çıkacak. Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen'in karakterleri şimdiden 'Kuruluş Osman' seyircisinin merak konusu oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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