Müge Anlı canlı izle 29 Aralık Salı!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 29 Aralık Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Telefonun son sinyal verdiği yerde her yer didik didik arama ekipleri tarafından aranıyor. Sevgilisinin yaşadığı çiftlik evinden kayıplara karışan Hamdi Kılıç için başlatılan arama çalışmaları devam etti. 70 yaşındaki adam karadan ve havadan arandı. Buket Hanım canlı yayında… Annesinin rahatsız olduğunu ve saklayacak bir şeyleri olmadığını sinyalin geldiği bölge hakkında bir bilgilerinin de olmadığını her şekilde yardımcı olmayı teklif ettiklerini Cumartesi arama ekibinin yanına gitmek için aradıklarını söyledi. Sakine Akdeniz neden yayına bağlanmıyor? Buket Hanım bildiklerini saklıyor mu? Hamdi Kılıç'ın kaybıyla ilgili programı arayan bir izleyici İzmir Urla'da arama yapılan ormanlık alanın yakınında tanık olduğu ilginç bir olayı anlattı. Peki görgü tanığının bahsettiği yer tam olarak neredeydi? Arama çalışmalarının da yapıldığı Kuşçular köyündeki ormanlık alanda Hamdi Kılıç'ı gördüğünü söyleyen köy sakini Gamze Gül Genç'ti. Peki hangi gün kaybolduğu net olarak belirlenemeyen Hamdi Kılıç'a benzettiği kişiyi en son ne zaman görmüştü? Hamdi Kılıç'la karşılaştığından emin olan Gamze Hanım, elinde bir poşet fark etmediğini söyledi.