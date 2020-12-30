10 kat maskenin üzerinden ağzımı kapatıyorlar gibiydi!

İzmir'de beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Murat Aydın (47), 22 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Yaşadıklarını "Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu. Ölüm korkusu ve anksiyeteye neden oluyor" sözleriyle anlatan Aydın, Türkiye'ye aşı geldiğinde mutlaka olunması tavsiyesinde bulundu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 yıl hizmet verdikten sonra özel bir hastanede mesleğine devam eden Op. Dr. Murat Aydın, 9 Kasım'da öksürük şikayeti başlayınca test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Aydın, Gaziemir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Solunum güçlüğü yaşayan Op. Dr. Aydın, oksijen yetersizliği nedeniyle servisteki odasından alınarak, 8 gün anestezi yoğun bakım ünitesinde tutuldu.



2-3 AY DAHA SÜRECEK

Odaya çıkarıldıktan bir hafta sonra taburcu olan Op. Dr. Aydın, evde dinlenerek zamanını geçiriyor. İki çocuğu ve kendisi gibi doktor olan eşinin virüsü grip belirtileriyle atlattığını anlatan Aydın, "Şu an toparlanma dönemindeyim. 1 aydır çalışmıyorum, vücudum efora gelemiyor. Merdivenleri zor çıkıyorum. Hastaneden taburcu olduğumda bir kat merdiveni bile çıkamıyordum. Bu toparlanma süreci sanırım 2-3 ay daha sürecek" dedi.



'MUTLAKA AŞI OLMAMIZ GEREK'

ETRAFTA birçok insanın hala maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden hareket ettiğine dikkat çeken Op. Dr. Aydın, "Kendilerini korumadıkları kadar başkalarını da tehlikeye atıyorlar. Lütfen uyarılara uyun. Özellikle mesafe ve maske çok önemli. Aşı da önemli bir konu. Türkiye'ye aşı gelince mutlaka olmak gerek. Çünkü aşı olmadan bu virüsün toplumdan temizlenmesi çok uzun bir zaman alacak. O uzun zaman maalesef bizden çok can alacak ve ekonomik olarak kayıplar yaşayacağız. Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uymamız gerek" diye konuştu.