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Haberler Yaşam AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Şiddetle kınıyoruz

AK Başkanı Sürekli: Şiddetle kınıyoruz

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Şiddetle kınıyoruz

30.12.2020

GENÇLİK Kolları mazbata töreninde konuşan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, muhalefetin eleştirilerini "Saldırı" olarak nitelendirmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Başkan Sürekli, "Biz burada etkili, yerinde, şehrimizin menfaatleri için muhalefet yapıyoruz, yol gösterip, eksikleri söylüyoruz. En önemlisi merkez hükümet nezdinde, kent için olumlu projelerinde destek veriyoruz. Saldırı benzetmesini de şiddetle kınıyoruz" dedi.

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