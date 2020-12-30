Arkadaşını dövdü ‘sıkıntı yok yatarız’ dedi

Denizli Merkezefendi'de Hüseyin Ş, beraber alkol aldığı arkadaşı Serkan D'nin kafasına vurması sonucu yerde kaldı. Durumu fark eden bekçiler, 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Ş. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Serkan D. ise önce olayı inkar etti. Daha sonra kavgayı itiraf eden zanlı gözaltına alınırken, "Sıkıntı yok. Birkaç sene daha yatarız" dedi.

SEBAHATTİN ALP