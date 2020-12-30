‘Enerjide dışa bağımlılığı rüzgarla azaltabiliriz’

KORONA salgını tüm sektörleri etkilerken, enerjide milli ve bağımsız olmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye'nin rüzgar enerjisi üretimi ve ekonomiye katkılarını değerlendiren Teron Energy Genel Müdürü Emir Vekil, "Pandemide sağlık ve gıda sektörleri kadar, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmanın önemi de ön plana çıktı. Bunda rüzgar enerjisinin kullanılmasının payı büyük" dedi.



EGE YATIRIM ÜSSÜ

VEKİL, Türkiye'nin rüzgar ve güneş kaynağı bakımından Avrupa'nın üçüncü en büyük potansiyeli olduğumuzu belirterek, "Son 10 yılda 10 kat büyüyen rüzgar yatırımları, Avrupa'nın en hızlı büyüyen sektörleri arasında" diye konuştu. Vekil, rüzgar santrallerının yüzde 70'inin ve inşa halindeki santralların yüzde 80'inin Ege ve Marmara'da bulunduğuna dikkat çekti. 15 yılda YEKDEM ve YEKA sayesinde Türkiye'nin kule, kanat ve jeneratör fabrikaları kazandığının altını çizen Vekil, "Yeni bir rüzgar türbini duyurulduktan 2 yıl sonra daha büyük ve verimli bir türbin duyurulabiliyor. Yatırımların sürdürülebilirliği bu değişime ayak uydurabilecek dinamiklere sahip olmaktan geçiyor" dedi.