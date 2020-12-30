Fabrika gibi okuldan 1 milyon 200 bin TL ciro

ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde bulunan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandemi döneminde ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünlerinden 10 ayda 1 milyon 200 bin TL ciro yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, lise bünyesinde Mart ayından bu yana üretim yaptıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz Adana bölgemizdeki resmi kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak dezenfektan ve diğer temizlik malzemelerini üretmekteyiz. 9 aylık süreçte 1 milyon 200 bin lira ciromuz oldu. Öğretmenlerimiz ile öğrencilerimize katkı ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman devletimizin ihtiyaç duyduğu durumlarda meslek liselerimiz gerekli özveriyi, gerekli fedakarlığı göstermekteler. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum" dedi. Koçer, ürettikleri dezenfektan ve temizlik ürünlerinin kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ambalajlanıp depolandığını belirterek, "Klor bazlı dezenfektan, alkol bazlı dezenfektan ve genel temizlik hipoklorit asit yanında sıvı el sabunu gibi hijyen açısından ne kadar ihtiyaç varsa üretiliyor" diye konuştu.