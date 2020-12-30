Kıvı ve hurmadan pestil üretimine basladılar

YALOVA'NIN Altınova ilçesinde Kaytazdere ve Subaşı belediyelerinin yanı sıra 10 kadın girişimci tarafından kurulan Altınbelde Altınova ve Beldeleri Kadın Girişim Kooperatifi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Kivi ve hurmadan pestil yapan kadın girişimcilerin ürünleri, e-ticaret siteleri ve toptancılar tarafından büyük talep gördü. Kooperatif Başkanı Yasemin Fazlaca, 2019 yılında kurdukları kooperatifin kadınların ekonomisine ciddi bir gelir sağladığını belirtti.

'DOĞRU GERİ DÖNÜŞÜM'

10 bayan ve 2 belediye ortaklığıyla devam eden bir kooperatif olduklarını anlatan Fazlaca, "Bölgemizde genelde çiftçilerin geçimi meyvecilikten olduğu için, biz bu kooperatifi kurarak oradaki kadınları nasıl ekonomiye katabiliriz, nasıl para kazandırabiliriz mantığıyla yola çıktığımızda bugün geldiğimiz noktada Yalova'da çok güzel bir marka ortaya çıkardık. Kivi, hurma ve balkabağından pestiller yapıyoruz. Daha doğru geri dönüşüm yapıyoruz. Biz pazara sokulmayan, şekil olarak küçük görülen meyveleri çiftçilerden seracılardan alıyoruz" dedi. Ürünlerin fiyatının 100 ile 150 TL arasında değiştiğini ifade eden Başkan Fazlaca, "Aronya meyvesiyle de bunu zenginleştiriyoruz. Vitamin değerlerini artırıyoruz. Bunlar pahalı meyveler. Bizim ürünümüze artı bir değer katmış oluyor" ifadelerini kullandı.