Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 30 Aralık Çarşamba Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. İşte 30 Aralık Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

22 Aralık'ta kaybolan zihinsel engelli 16 yaşındaki Buket evine döndü. 16 yaşındaki Emel'den hala haber yok... Emel aranıyor. Ailesinin cenazeye gitmesini fırsat bilen down sendromlu Nazım bulundu ve ailesine kavuştu... 36 gündür haber yok. Yaklaşık 40 kişilik ekip her yeri arıyor… Dünür, eski koca ve sevgilisi birlikte yaşıyorlardı. Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor. 36 gündür haber alınamayan yaşlı adamdan hala bir iz yok. İz takip ve kadavra köpeği ile aranan Hamdi Kılıç'a ne oldu? Evlilik mağdurlarına yenileri ekleniyor. Emre Korkmaz ile başlayan evlilik vaadiyle dolandırılma iddiasında garip olaylar zincirine başka mağdurlarda eklendi. Her biri aynı kadınla bir yastığa baş koymak istemişti ama paylarına o kadın için adliye önünde el ele vermek düştü. Emre Korkmaz, annesi ve mağdurlar adliyeye giderek suç duyurusunda bulundular. Sakine Hanım arama çalışmalarına katıldı. Hamdi Bey'in ailesi Sakine Hanım'ın çelişkili ifade verdiğini söyledi. Sakine Hanım şu anda aranan bölgenin 5-6 yıl önce koyunları otlatmak için geldiğini Hamdi Bey'in telefon sinyalinin buradan geldiğine anlam veremediğini söyledi. Sakine Akdeniz doğru söylüyor mu? Hamdi Kılıç'ın oraya gittiğini biliyor muydu? Yeni gelen bir bilgiye göre görgü tanığından çarpıcı bir iddia geldi. Öğle saatlerinde 'imdat' sesi duyduğunu söyleyen tanık, sesi nerede duydu? Bu ses Hamdi Kılıç'tan bir iz olabilir mi?